98% тепловиробників вчасно розрахувалися з Нафтогазом у червні

У червні спеціальною пропозицією газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг» для виробників тепла скористалося 141 підприємство теплокомуненерго та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку з власною котельнею.

98% з них вчасно розрахувалися за газ та успішно виконали всі інші умови угоди, пише пресслужба Нафтогазу.

«Перший місяць дії трирічного контракту засвідчив, що ідея його розробки була слушною. Виробники тепла отримали дієвий інструмент для хеджування ризиків значних коливань цін», – зазначив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Нагадаємо, Нафтогаз Трейдинг пропонує виробникам тепла укласти трирічні угоди на постачання газу за довгостроковою ринковою ціною. Ціна на перший рік становить 7,42 грн за один кубометр газу (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи).

У межах контракту довгострокова ринкова ціна поширюється на обсяг, що відповідає історичному обсягу споживання підприємством природного газу для виробництва тепла і гарячої води для потреб населення.

Таку пропозицію Нафтогаз розробив у зв’язку із закінченням дії режиму спецобов’язків (ПСО) та необхідністю надати виробникам тепла механізм довгострокового планування діяльності в умовах лібералізованого ринку.