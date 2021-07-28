Центренерго отримало понад 200 млн грн чистого прибутку

Державна енергогенеруюча компанія ПАТ «Центренерго» представила операційні та фінансові результати (сукупний дохід) за 1 півріччя 2021 року.
Про це повідомила пресслужба ПАТ «Центренерго».
«Реалізація обраної ринкової стратегії біржових торгів, прямі контракти на поставку вугілля з державними шахтами, оптимізація витрат дозволили компанії отримати чистий прибуток у розмірі 203,5 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія направила отриманий ресурс на поповнення запасів вугілля на складах ТЕС для успішного проходження опалювального осінньо-зимового періоду 2021/22 рр.
Станом на 1 липня на складах електростанцій накопичено 306 тис. тонн палива.
За 6 місяців 2021 року сплачено на користь держави до бюджетів всіх рівнів 1,425 млрд грн.
«На сьогоднішній момент, підсумовуючи негативні фактори, що склалися протягом періоду з травня по липень звітного року через глибинну системну кризу в енергетиці, компанія працює в надзвичайно складних умовах. Варто нагадати також, що перший квартал був збитковим через суттєве збільшенням обсягу виробництва електричної енергії, критичне зниження запасів вугілля на ТЕС та додаткове включення в роботу блоків на природному газі заради надання беззаперечної допомоги ОЕС України у критично важкий час екстремально низьких температур та відсутності суттєвого додаткового обсягу генерації на інших теплових електростанціях», – йдеться у повідомленні.
«Термінал» писав, Фонд державного майна видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ «Центренерго».