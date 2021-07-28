Центренерго отримало понад 200 млн грн чистого прибутку

Обновлено: Июль 28, 2021. Тэги: ,

Центренерго отримало понад 200 млн грн чистого прибутку

Державна енергогенеруюча компанія ПАТ «Центренерго»  представила операційні та фінансові результати (сукупний дохід) за 1 півріччя 2021 року.

Про це повідомила пресслужба ПАТ «Центренерго».

«Реалізація обраної ринкової стратегії біржових торгів, прямі контракти на поставку вугілля з державними шахтами, оптимізація витрат дозволили компанії отримати чистий прибуток у розмірі 203,5 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія направила отриманий ресурс на поповнення запасів вугілля на складах ТЕС для успішного проходження опалювального осінньо-зимового періоду 2021/22 рр.

Станом на 1 липня на складах електростанцій накопичено 306 тис. тонн палива.

За 6 місяців 2021 року сплачено на користь держави до бюджетів всіх рівнів 1,425 млрд грн.

«На сьогоднішній момент, підсумовуючи негативні фактори, що склалися протягом періоду з травня по липень звітного року через глибинну системну кризу в енергетиці, компанія працює в надзвичайно складних умовах. Варто нагадати також, що перший квартал був збитковим через суттєве збільшенням обсягу виробництва електричної енергії, критичне зниження запасів вугілля на ТЕС та додаткове включення в роботу блоків на природному газі заради надання беззаперечної допомоги ОЕС України у критично важкий час екстремально низьких температур та відсутності суттєвого додаткового обсягу генерації на інших теплових електростанціях», – йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, Фонд державного майна  видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ «Центренерго».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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