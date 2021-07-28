Київські тепловики позиваються проти Укргазвидобування

Обновлено: Июль 28, 2021. Тэги: , , ,

Київські тепловики позиваються проти Укргазвидобування

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» подало судовий позов на державну компанію «Укргазвидобування» з вимогою укласти прямий договір купівлі-продажу газу вітчизняного видобутку.

Це дозволить знизити вартість опалення та гарячого водопостачання під час опалювального сезону, пише пресслужба Київтеплоенерго.

«13 травня 2021 року КП «Київтеплоенерго» офіційно звернулось до АТ «Укргазвидобування» з пропозицією укласти прямі угоди купівлі-продажу газу українського видобутку для виробництва тепла, щоб уникнути підвищення тарифів в опалювальному сезону 2021/2022. Однак 24 травня 2021 року газовидобувна компанія надіслала відмову, переадресувавши «Київтеплоенерго» до ГК «Нафтогаз Трейдинг» як посередника з купівлі-продажу газу. І 26 липня 2021 року КП «Київтеплоенерго» подало позов на АТ «Укргазвидобування» у зв’язку із необхідністю забезпечення природним газом виробника тепла без комерційних посередників, а також забезпечення справедливої ціни на газ українського видобутку, що використовується для виробництва тепла», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно міська влада Києва запропонувала уряду використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення населенню.

«Термінал» писав, з початку року українці отримали 387 млн грн «теплих кредитів».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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