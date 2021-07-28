Київські тепловики позиваються проти Укргазвидобування

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» подало судовий позов на державну компанію «Укргазвидобування» з вимогою укласти прямий договір купівлі-продажу газу вітчизняного видобутку.

Це дозволить знизити вартість опалення та гарячого водопостачання під час опалювального сезону, пише пресслужба Київтеплоенерго.

«13 травня 2021 року КП «Київтеплоенерго» офіційно звернулось до АТ «Укргазвидобування» з пропозицією укласти прямі угоди купівлі-продажу газу українського видобутку для виробництва тепла, щоб уникнути підвищення тарифів в опалювальному сезону 2021/2022. Однак 24 травня 2021 року газовидобувна компанія надіслала відмову, переадресувавши «Київтеплоенерго» до ГК «Нафтогаз Трейдинг» як посередника з купівлі-продажу газу. І 26 липня 2021 року КП «Київтеплоенерго» подало позов на АТ «Укргазвидобування» у зв’язку із необхідністю забезпечення природним газом виробника тепла без комерційних посередників, а також забезпечення справедливої ціни на газ українського видобутку, що використовується для виробництва тепла», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно міська влада Києва запропонувала уряду використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення населенню.

«Термінал» писав, з початку року українці отримали 387 млн грн «теплих кредитів».