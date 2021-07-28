Нафтогаз задоволений виконанням трирічних контрактів для тепловиробників

Обновлено: Июль 28, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз задоволений виконанням трирічних контрактів для тепловиробників

В червні спеціальною пропозицією газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг» для виробників тепла скористалося 141 підприємство теплокомуненерго та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку з власною котельнею. 98% з них вчасно розрахувалися за газ та успішно виконали всі інші умови угоди.

Повідомляє Нафтогаз.

«Перший місяць дії трирічного контракту засвідчив, що ідея його розробки була слушною. Виробники тепла отримали дієвий інструмент для хеджування ризиків значних коливань цін», – зазначив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Нафтогаз Трейдинг пропонує виробникам тепла укласти трирічні угоди на постачання газу за довгостроковою ринковою ціною. Ціна на перший рік становить 7,42 грн за один кубометр газу (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи).

У межах контракту довгострокова ринкова ціна поширюється на обсяг, що відповідає історичному обсягу споживання підприємством природного газу для виробництва тепла і гарячої води для потреб населення.

Таку пропозицію Нафтогаз розробив у зв’язку із закінченням дії режиму спецобов’язків (ПСО) та необхідністю надати виробникам тепла механізм довгострокового планування діяльності в умовах лібералізованого ринку.

Читайте у Терміналі: У Міненерго склали план накопичення газу до опалювального сезону.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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