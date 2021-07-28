Перший «довгий» аукціон: ГарПок виставляє на продаж новий продукт

Обновлено: Июль 28, 2021. Тэги: , , ,

Перший «довгий» аукціон: ГарПок виставляє на продаж новий продукт

Державне підприємство «Гарантований покупець» вперше пропонує до продажу електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел (ВДЕ) з поставкою протягом чотирьох місяців.

Про це повідомляється на сайті «ГарПоку».

Аукціон відбудеться 30 липня 2021 року на Українській енергетичній біржі.

Відзначається, що «Гарантований покупець» вперше виставляє на торги «зелену» електроенергію з постачанням з вересня по грудень. На продаж виставляється кілька продуктів, зокрема базове навантаження і блокові заявки для денних годин доби (10-15 і 11-14 години).

Крім того, пропонується договір з динамічними обсягами купівлі-продажу електроенергії. Відповідні умови договору передбачають можливість «Гарантованого покупця» коригувати обсяги продажів в окремі години до 40% в сторону зменшення.

Під час торгів пакети лотів різних розмірів будуть формуватися послідовно – від 10 до 40 МВт-год – для задоволення попиту учасників аукціону. За кожним з пакетів торги будуть починатися зі стартової ціни.

Читайте в «Терміналі», за першу половину 2021 року державне підприємство «Гарантований покупець» сплатило виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) понад 32 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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