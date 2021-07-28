Перший «довгий» аукціон: ГарПок виставляє на продаж новий продукт

Державне підприємство «Гарантований покупець» вперше пропонує до продажу електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел (ВДЕ) з поставкою протягом чотирьох місяців.

Про це повідомляється на сайті «ГарПоку».

Аукціон відбудеться 30 липня 2021 року на Українській енергетичній біржі.

Відзначається, що «Гарантований покупець» вперше виставляє на торги «зелену» електроенергію з постачанням з вересня по грудень. На продаж виставляється кілька продуктів, зокрема базове навантаження і блокові заявки для денних годин доби (10-15 і 11-14 години).

Крім того, пропонується договір з динамічними обсягами купівлі-продажу електроенергії. Відповідні умови договору передбачають можливість «Гарантованого покупця» коригувати обсяги продажів в окремі години до 40% в сторону зменшення.

Під час торгів пакети лотів різних розмірів будуть формуватися послідовно – від 10 до 40 МВт-год – для задоволення попиту учасників аукціону. За кожним з пакетів торги будуть починатися зі стартової ціни.

Читайте в «Терміналі», за першу половину 2021 року державне підприємство «Гарантований покупець» сплатило виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) понад 32 млрд грн.