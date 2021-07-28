Профспілка гірників заявила про те, що склади шахт переповнені вугіллям

Обновлено: Июль 28, 2021. Тэги: ,

Профспілка гірників заявила про те, що склади шахт переповнені вугіллям

На складах шахт ДП «Добропіллявугілля-видобуток» накопичилося понад 100 тис. тонн вугілля, що може призвести до екологічної катастрофи.

Про це повідомляє пресслужба Профспілки працівників вугільної промисловості.

Голова Профспілки Віктор Турманов звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням терміново розглянути і прийняти відповідні заходи, спрямовані на забезпечення рухомим складом власності АТ «Укрзалізниця» для відвантаження вугільної продукції з аварійних складів шахт ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Зокрема, ситуація, що склалася на шахтах «Алмазна», «Новодонецька» і «Добропільська», де зібралося понад 100 тис. тонн вугілля є критичною і може мати катастрофічні наслідки, вугілля може самозапалитись. Крім того, через відсутність місця на аварійних складах є реальна загроза вимушеної зупинки роботи шахт.

З метою зменшення соціальної напруги в трудових колективах, що може призвести до неконтрольованих протестних акцій на підприємствах, голова Профспілки просить главу уряду невідкладно вжити дієвих заходів для виправлення ситуації, що склалася і недопущення таких дій у подальшому.

«Термінал» писав, в уряді запропонували вугільні регіони для першого етапу трансформації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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