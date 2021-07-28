Профспілка гірників заявила про те, що склади шахт переповнені вугіллям

На складах шахт ДП «Добропіллявугілля-видобуток» накопичилося понад 100 тис. тонн вугілля, що може призвести до екологічної катастрофи.

Про це повідомляє пресслужба Профспілки працівників вугільної промисловості.

Голова Профспілки Віктор Турманов звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням терміново розглянути і прийняти відповідні заходи, спрямовані на забезпечення рухомим складом власності АТ «Укрзалізниця» для відвантаження вугільної продукції з аварійних складів шахт ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Зокрема, ситуація, що склалася на шахтах «Алмазна», «Новодонецька» і «Добропільська», де зібралося понад 100 тис. тонн вугілля є критичною і може мати катастрофічні наслідки, вугілля може самозапалитись. Крім того, через відсутність місця на аварійних складах є реальна загроза вимушеної зупинки роботи шахт.

З метою зменшення соціальної напруги в трудових колективах, що може призвести до неконтрольованих протестних акцій на підприємствах, голова Профспілки просить главу уряду невідкладно вжити дієвих заходів для виправлення ситуації, що склалася і недопущення таких дій у подальшому.

«Термінал» писав, в уряді запропонували вугільні регіони для першого етапу трансформації.