У ситуації з ПП-2 Німеччина порушила принципи солідарності – Польща

Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер визнав, що добудова газопроводу «Північний потік-2» – питання вирішене.

Про це він заявив в ефірі третього каналу Польського радіо.

«Треба це з сумом визнати, це питання вже, скоріше, вирішене, якщо мова йде про закінчення цієї нитки», – сказав польський чиновник.

При цьому Мюллер висловив жаль з приводу того, що Німеччина не приєдналася до спроб блокувати будівництво «Північного потоку-2».

«На жаль, Німеччина в черговий раз порушила принципи енергетичної солідарності. На жаль, спроба блокади без європейської солідарності надзвичайно важка», – сказав представник польського уряду.

«Термінал» писав, запуск газопроводу «Північний потік-2» створить критичні безпекові загрози для України, компенсаторів для яких просто не існує. Про це сказав голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в інтерв’ю «Голосу Америки» у Вашингтоні.