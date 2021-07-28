Рубрика | Украина

Уряд має намір зберегти тариф на електроенергію 1,68 грн/кВт-год до вересня

Обновлено: Июль 28, 2021. Тэги: , ,

Уряд має намір зберегти тариф на електроенергію 1,68 грн/кВт-год до вересня

Кабінет міністрів України має намір зберегти фіксовану ціну електроенергії для населення в розмірі 1,68 грн/кВт-год ще на місяць – до 1 вересня 2021 року.

Ухвалення відповідного рішення внесено до порядку денного засідання уряду 28 липня.

У проекті постанови про внесення змін до постанови №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року пропонується продовжити термін дії нинішньої моделі покладання спеціальних зобов’язань на ринку е/е (ПСО) ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.

У Кабміні вважають, що продовження термінів дії нинішньої моделі ПСО дозволить більш ефективно відпрацювати з зацікавленими сторонами нову його моделі з подальшим направленням на розгляд Кабміну.

Міністерство енергетики провело ряд нарад з приводу нової моделі ПСО з національним енергорегулятором НКРЕКП і учасниками ринку і завершує підготовку узгоджених пропозицій щодо неї, спрямованих на стабілізацію підприємств, що беруть участь в ПСО, шляхом скорочення обсягу субсидування побутових споживачів з одночасним захистом найуразливіших категорій, відзначається в записці.

«Термінал» писав, у Міністерстві енергетики заявляють, що інформація щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня є недостовірною.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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