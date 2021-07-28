Уряд має намір зберегти тариф на електроенергію 1,68 грн/кВт-год до вересня

Кабінет міністрів України має намір зберегти фіксовану ціну електроенергії для населення в розмірі 1,68 грн/кВт-год ще на місяць – до 1 вересня 2021 року.

Ухвалення відповідного рішення внесено до порядку денного засідання уряду 28 липня.

У проекті постанови про внесення змін до постанови №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року пропонується продовжити термін дії нинішньої моделі покладання спеціальних зобов’язань на ринку е/е (ПСО) ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.

У Кабміні вважають, що продовження термінів дії нинішньої моделі ПСО дозволить більш ефективно відпрацювати з зацікавленими сторонами нову його моделі з подальшим направленням на розгляд Кабміну.

Міністерство енергетики провело ряд нарад з приводу нової моделі ПСО з національним енергорегулятором НКРЕКП і учасниками ринку і завершує підготовку узгоджених пропозицій щодо неї, спрямованих на стабілізацію підприємств, що беруть участь в ПСО, шляхом скорочення обсягу субсидування побутових споживачів з одночасним захистом найуразливіших категорій, відзначається в записці.

«Термінал» писав, у Міністерстві енергетики заявляють, що інформація щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня є недостовірною.