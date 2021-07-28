В дрібному опті 28 липня ціни на пальне продовжують зростати

28 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0.44% (12 коп/л) до 27.56 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день зросла на на 0.56% (16 коп/л) до 28.49 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.68% (17 коп/л) до 25.06 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.56
|0.44
|1.51
|4.01
|Бензин А-95 євро
|28.49
|0.56
|1.65
|3.95
|Дизельне пальне евро
|25.06
|0.68
|5.67
|6.53
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