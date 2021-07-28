В Рівненській області найбільше в краіні подорожчав зріджений газ

28 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Рівненській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Рівненська область зайняла 15-те місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,87 грн / л), Чернігівській (15,84 грн / л) і Харківській (15,97 грн / л) областях.

Підвищення середньої роздрібної ціни на газ у Рівненській області за добу склало 0,23 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,35 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ на Рівненщини за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:



Сьогоднішня ціна на 1,05 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була в період з 5 по 7 липня 2021 р і становила 15,3 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

OILTRANSIT (14.7)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (15.05)

Рур (15.14)

Mango (15.21)

Авантаж 7 (15.29)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках Рівненщини коливалися в діапазоні від мінімальних 15.05 грн / л. до максимальних 17,38 грн / л.

