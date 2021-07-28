Впродовж останього тижня липня ціни на зріджений газ постійно зростають

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 28 липня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС лишилася не змінною 28.76 грн/л, бензину А-95 євро- 30.25грн/л. Дизельне паливо євро змінилося в ціні на 0.0% (-1.0 коп/л) до 28.62 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 28 липня 2021 р змінився в ціні на 0.16 % (3.0 коп/л) до 16.18 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,5%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.76
|24.45
|0.01
|-0.08
|Бензин А-95 євро
|30.25
|25.35
|0.02
|-0.21
|Дизельне пальне Евро
|28.62
|23.49
|-0.03
|-0.24
|Зріджений газ
|16.18
|11.15
|0.16
|1.83
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