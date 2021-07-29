2021-07-29: Нафта дорожчає на зниженні запасів сировини в США

Обновлено: Июль 29, 2021. Тэги: , , ,

2021-07-29: Нафта дорожчає на зниженні запасів сировини в США

Світові ціни на нафту ростуть у четвер вранці на даних Міненерго США про зниження запасів нафти і нафтопродуктів в країні, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Як повідомило Міненерго країни в середу ввечері, запаси нафти в США за тиждень по 23 липня скоротилися на 4,1 мільйона замість очікуваного зменшення на 2,9 мільйона. Сильніше очікувань також впали запаси бензину (на 2,3 мільйона замість 0,9 мільйона барелів) і дистилятів (на 3,1 мільйона замість 0,4 мільйона).

Станом на 10.05 за Києвом ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,77% — до 74,44 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI подорожчали на 0,88% — до 73,03 долара за барель.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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