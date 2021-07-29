2021-07-29: Нафта дорожчає на зниженні запасів сировини в США

Світові ціни на нафту ростуть у четвер вранці на даних Міненерго США про зниження запасів нафти і нафтопродуктів в країні, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Як повідомило Міненерго країни в середу ввечері, запаси нафти в США за тиждень по 23 липня скоротилися на 4,1 мільйона замість очікуваного зменшення на 2,9 мільйона. Сильніше очікувань також впали запаси бензину (на 2,3 мільйона замість 0,9 мільйона барелів) і дистилятів (на 3,1 мільйона замість 0,4 мільйона).

Станом на 10.05 за Києвом ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,77% — до 74,44 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI подорожчали на 0,88% — до 73,03 долара за барель.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.