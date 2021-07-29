29 липня в дрібному опті дорожчало лише ДП

29 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася і складає 27.53 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день зросла на 0.14% (4 коп/л) до 28.49 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.17% (4 коп/л) до 25.10 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.53
|0.00
|1.42
|3.96
|Бензин А-95 євро
|28.49
|0.14
|1.66
|3.95
|Дизельне пальне евро
|25.10
|0.17
|5.46
|6.62
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua