Міненерго стало управителем майна «Оператора ринку»

Кабінет Міністрів визначив Міністерство енергетики органом управління єдиного майнового комплексу державного підприємства «Оператор ринку».
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 28 липня.
«Відповідно до статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» Кабінет міністрів є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління держвласності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам управління», — йдеться в пояснювальній записці.
Водночас обгрунтування мети передачі майна «Укренерго» в управління Міністерства енергетики в пояснювальній записці відсутнє.
Зазначається, що рішення прийняте на виконання відповідного доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
«Термінал» писав, Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким серед іншого пропонується ввести заборону для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належить державі, зменшувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до положень підпункту 139.2.2. пункту 139.2 статті 139 Кодексу у випадку, якщо визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) і способу визначення коефіцієнта сумнівності не узгоджене з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до законодавства.