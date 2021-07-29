На АЗС кінець липня вдалий для цін на зріджений газ

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 29 липня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС лишилася не змінною 28.76 грн/л, бензину А-95 євро- 30.26 грн/л. Дизельне паливо євро змінилося в ціні на 0.0% (1.0 коп/л) до 28.63 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 29 липня 2021 р змінився в ціні на 0.16 % (3.0 коп/л) до 16.21 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,6%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.76
|24.45
|0.02
|0.06
|Бензин А-95 євро
|30.26
|25.35
|0.01
|0.07
|Дизельне пальне Евро
|28.63
|23.49
|0.03
|0.06
|Зрідженний газ
|16.21
|11.15
|0.16
|1.51
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