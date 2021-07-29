ОГТСУ впроваджує електронний документообіг для роботи з контрагентами

Обновлено: Июль 29, 2021. Тэги: ,

ОГТСУ впроваджує електронний документообіг для роботи з контрагентами

Оператор ГТС України розпочинає впровадження електронного документообігу (EDI) для обміну первинною фінансовою документацією з контрагентами. Перехід на електронний документообіг допоможе спростити спільну роботу й управління інформацією, а також оптимізувати процеси узгодження документів.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Система побудована на базі системи документообігу Deals, яка лежить в основі більшості державних реєстрів України, таких як Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень Міністерства юстиції. Серед тих, хто успішно застосовує цю систему – Міністерство інфраструктури України, АТ «Укртранснафта», державне підприємство Prozorro та інші підприємства. Ця платформа має національну сертифікацію і рівень безпеки Г-2 і Г-3.

Використання системи EDI та перехід на електронний документообіг при обміні фінансовою документацією з контрагентами дозволить:

  • суттєво прискорити процеси узгодження та обміну документацією з контрагентами та її підписання завдяки використанню електронного підпису;
  • забезпечити прозорість обігу документації;
  • виконувати автоматизовані звірки взаєморозрахунків по угодам та операціям;
  • скоротити витрати на друк і доставку документів;
  • скоротити витрати на створення, зберігання і обробку документів.

Раніше Термінал писав, що оператори ГРМ заборгували ОГТСУ більше 9 млрд грн за півроку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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