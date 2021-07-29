ОГТСУ впроваджує електронний документообіг для роботи з контрагентами

Оператор ГТС України розпочинає впровадження електронного документообігу (EDI) для обміну первинною фінансовою документацією з контрагентами. Перехід на електронний документообіг допоможе спростити спільну роботу й управління інформацією, а також оптимізувати процеси узгодження документів.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Система побудована на базі системи документообігу Deals, яка лежить в основі більшості державних реєстрів України, таких як Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень Міністерства юстиції. Серед тих, хто успішно застосовує цю систему – Міністерство інфраструктури України, АТ «Укртранснафта», державне підприємство Prozorro та інші підприємства. Ця платформа має національну сертифікацію і рівень безпеки Г-2 і Г-3.

Використання системи EDI та перехід на електронний документообіг при обміні фінансовою документацією з контрагентами дозволить:

суттєво прискорити процеси узгодження та обміну документацією з контрагентами та її підписання завдяки використанню електронного підпису;

забезпечити прозорість обігу документації;

виконувати автоматизовані звірки взаєморозрахунків по угодам та операціям;

скоротити витрати на друк і доставку документів;

скоротити витрати на створення, зберігання і обробку документів.

Раніше Термінал писав, що оператори ГРМ заборгували ОГТСУ більше 9 млрд грн за півроку.