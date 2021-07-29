Позов Вітренка до НАЗК почнуть розглядати 4 серпня — окружний суд

4 серпня відбудеться підготовче засідання у справі за позовом Юрія Вітренка до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо визнання протиправним та скасування припису Нацагенства від 1 липня.

Про це повідомляє сайт Окружного адміністративного суду м. Києва.

Нагадаємо, напередодні суд задовольнив клопотання представника позивача та відклав проведення підготовчого засідання у даній справі.

5 липня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив заяву про забезпечення позову, що надійшла до суду від Юрія Вітренка, а саме: суд зупинив дію Припису НАЗК, що датований 1 липня, до набрання законної сили рішення у справі.

Читайте в «Терміналі», Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського районного суду міста Києва з позовом про припинення контракту між НАК «Нафтогаз України» та головою правління товариства Юрієм Вітренком.