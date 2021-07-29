Спотова ціна газу в Європі підвищилася до рекордного значення

Обновлено: Июль 29, 2021. Тэги: , , , ,

Спотова ціна газу в Європі підвищилася до рекордного значення

Спотова ціна газу в Європі встановила черговий рекорд з березня 2018 року на тлі нового подорожчання СПГ в Азії, а також зберігається повного спектру фундаментальних проблем ринку: низького рівня запасів у сховищах Європи і недостатніх поставок СПГ.

Передає Інтерфакс.

Ціна газу з поставкою в четвер на хабі TTF в Нідерландах зросла всього за день на 5% — до $484 за тисячу кубометрів. Ціна газу перейшла до активного зростання з початку тижня.

Раніше з середини місяця ціна спокійно дрейфувала в коридорі $410-440. Примітно, що очікування липневих планових ремонтів на газопроводах Газпрому — «Північному потоці» і «Ямалі-Європі» — раніше були каталізаторами зростання ціни, проте під час самих планових зупинок ціна йшла вниз і повернулася до зростання після перезапуску газопроводів.

У міру зростання ціни в Азії Європі залишається все менше поставок СПГ. Надходження регазифікованого скрапленого природного газу з терміналів Європи в газотранспортну систему в липні 2021 року менше на 23% по відношенню до липня 2020 року і на 31% по відношенню до липня докризового 2019 року. Падіння поставок по відношенню до попереднього місяця, до червня 2021 року, становить також помітні 13%. Також падає рівень запасів СПГ в резервуарах приймальних терміналів ЄС — середній рівень за останні 7 днів вже на 19% нижче, ніж за перший тиждень місяця.

Читайте у Терміналі: Додаткові транзитні потужності ГТС України в серпні незатребувані.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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