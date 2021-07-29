Суд просять заборонити продаж акцій Центренерго

27 липня 2021 року до суду надійшла заява про забезпечення позову, в якій заявник просить арештувати належний державі в особі Фонду державного майна України пакет акцій, що становить 78,289% статутного капіталу ПАТ «Центренерго».
Про це пише пресслужба Господарського суду міста Києва.
Наказом Фонду державного майна України №1275 від 23.07.2021 р. визначено, що приватизація ПАТ «Центренерго» повинна відбутися з серпня по грудень 2021 року.
На думку заявника, можливий продаж пакету акцій іншій особі порушить його права.
Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.
«Термінал» писав, Фонд державного майна видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ «Центренерго».