Тарифи на газ і електрику розглянуть на засіданні РНБО – Зеленський

Обновлено: Июль 29, 2021. Тэги: , , ,

Тарифи на газ і електрику розглянуть на засіданні РНБО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке, як очікується, відбудеться 30 липня, буде розглянуто питання тарифів для населення на електроенергію і газ.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначив глава держави, Офіс президента повинен зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися, хоча і не може втручатися в дії місцевої влади.

«Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб, по-перше, люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде. Також хотів би, щоб на місцях влада розуміла, що те, що ми запропонували – річний план з фіксованим тарифом на газ – є кращим від будь-яких цін, які є на сьогодні на території Європи», – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що «місцева влада активно пояснювати населенню переваги від укладення таких річних контрактів».

Президент також акцентував увагу на необхідності зробити «все можливе для того, щоб уникнути підвищення тарифів на електроенергію для населення».

«Моє ставлення дуже просте – сьогодні тариф 1,68 грн/кВт-год. Вважаю, що у нас є прошарок населення, який не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. І тому РНБО розглядатиме також це питання і можливості зниження цін на електроенергію для таких окремих верств населення», – повідомив Зеленський.

Він також запевнив, що «ніяких неприємних сюрпризів для громадян не буде».

«Термінал»писав, Мінекономіки очікує зростання тарифів на гарячу воду та опалення на 5-6% щороку — до 2024 року.

Автор:

(Всего статей: 18591)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: