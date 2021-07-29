Тарифи на газ і електрику розглянуть на засіданні РНБО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке, як очікується, відбудеться 30 липня, буде розглянуто питання тарифів для населення на електроенергію і газ.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначив глава держави, Офіс президента повинен зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися, хоча і не може втручатися в дії місцевої влади.

«Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб, по-перше, люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде. Також хотів би, щоб на місцях влада розуміла, що те, що ми запропонували – річний план з фіксованим тарифом на газ – є кращим від будь-яких цін, які є на сьогодні на території Європи», – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що «місцева влада активно пояснювати населенню переваги від укладення таких річних контрактів».

Президент також акцентував увагу на необхідності зробити «все можливе для того, щоб уникнути підвищення тарифів на електроенергію для населення».

«Моє ставлення дуже просте – сьогодні тариф 1,68 грн/кВт-год. Вважаю, що у нас є прошарок населення, який не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. І тому РНБО розглядатиме також це питання і можливості зниження цін на електроенергію для таких окремих верств населення», – повідомив Зеленський.

Він також запевнив, що «ніяких неприємних сюрпризів для громадян не буде».

«Термінал»писав, Мінекономіки очікує зростання тарифів на гарячу воду та опалення на 5-6% щороку — до 2024 року.