У Вінницькій області найбільше в країні подорожчав зріджений газ

29 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували у Вінницькій області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).



За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Вінницька область зайняла 9-те місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,87 грн / л), Чернігівській (15,85 грн / л) і Сумській (15,97 грн / л) областях.



Підвищення середньої роздрібної ціни на газ у Вінницькій області за добу склало 0,13 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,22 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ на Вінничині за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,02 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була в період з 6 та 7 липня 2021 р і становила 15,2 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

Mango (15.05)

SHELL (15.59)

Авантаж 7 (15.8)

ANP (16.23)

Авиас Плюс (16.26)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках Вінничини коливалися в діапазоні від мінімальних 15,05 грн / л. до максимальних 17,38 грн / л.