УЕБ: Šhebel продав на біржі 148 тис. тонн палива

Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel) 28 липня реалізував на електронних біржових торгах з продажу палива за річними контрактами на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 148 тис. тонн світлих нафтопродуктів.

Про це повідомляється в пресрелізі НАК «Нафтогаз України».

«Загальний обсяг реалізованого палива знизилася на 21,5 тис. тонн (або на 12,7%) у порівнянні з минулим роком, змінилася структура проданого асортименту», – відзначили в компанії.

Зокрема, за річними контрактами було реалізовано 56,9 тис. тонн бензину Šhebel 95, що на 22,8% більше, ніж в минулому році і 88,6 тис. тонн бензину Šhebel 92 – на 9,5% менше.

Як відзначили в НАК, ціноутворення терм-контрактів на бензини здійснювалося за формулою з прив’язкою до середнього значення котирування Eurobob Oxy (щоденного моніторингу агентства Argus).

«Ми спостерігаємо підвищення попиту на паливо торгової марки Šhebel в рамках довгострокових контрактів, тому зараз розробляємо план поставки сировини на завод, щоб уже в серпні запропонувати додаткові обсяги для продажу», – зазначив директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Сергій Федоренко.

Читайте в «Терміналі», за підсумками першого півріччя 2021 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 60 млрд. грн. з урахуванням ПДВ.