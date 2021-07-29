УЕБ: Šhebel продав на біржі 148 тис. тонн палива

Обновлено: Июль 29, 2021. Тэги: , , ,

УЕБ: Šhebel продав на біржі 148 тис. тонн палива

Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel) 28 липня реалізував на електронних біржових торгах з продажу палива за річними контрактами на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 148 тис. тонн світлих нафтопродуктів.

Про це повідомляється в пресрелізі НАК «Нафтогаз України».

«Загальний обсяг реалізованого палива знизилася на 21,5 тис. тонн (або на 12,7%) у порівнянні з минулим роком, змінилася структура проданого асортименту», – відзначили в компанії.

Зокрема, за річними контрактами було реалізовано 56,9 тис. тонн бензину Šhebel 95, що на 22,8% більше, ніж в минулому році і 88,6 тис. тонн бензину Šhebel 92 – на 9,5% менше.

Як відзначили в НАК, ціноутворення терм-контрактів на бензини здійснювалося за формулою з прив’язкою до середнього значення котирування Eurobob Oxy (щоденного моніторингу агентства Argus).

«Ми спостерігаємо підвищення попиту на паливо торгової марки Šhebel в рамках довгострокових контрактів, тому зараз розробляємо план поставки сировини на завод, щоб уже в серпні запропонувати додаткові обсяги для продажу», – зазначив директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Сергій Федоренко.

Читайте в «Терміналі», за підсумками першого півріччя 2021 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 60 млрд. грн. з урахуванням ПДВ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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