2021-07-30: нафта дешевшає після зростання до двотижневих максимумів

Нафтові ціни знижуються сьогодні після підйому напередодні до максимумів більш ніж за два тижні.

Передає Investing.

Вартість вересневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 8:26 за Києвом становила $75,52 за барель, що на $0,53 (0,7%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $1,31 (1,8%) — до $76,05 за барель. Термін дії вересневих ф’ючерсів закінчується із закриттям ринку в п’ятницю. Більш активно торгуються жовтневі контракти, що подешевшали на $ 0,48 (0,64%) — до $74,62 за барель. Напередодні їх вартість зросла на $1,23 (1,7%) — до $75,1 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила на 8:32 за Києвом $73,05 за барель, що на $0,57 (0,77%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $1,23 (1,7%) — до $73,62 за барель.

Як Brent, так і WTI в четвер продемонстрували найзначніше одноденне зростання в доларовому і процентному вираженні з 22 липня, досягнувши максимальних рівнів з 13 липня,.

Підтримку котируванням надали опубліковані раніше на цьому тижні дані про зниження запасів енергоносіїв в США.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.