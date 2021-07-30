Добротвірська ТЕС працюватиме на ринку допоміжних послуг

ДТЕК Добротвірська ТЕС отримала свідоцтво НЕК «Укренерго» про відповідність електроустановок вимогам надання допоміжних послуг.
Про це пише пресслужба «ДТЕК Енерго».
«Відтепер всі теплові електростанції ДТЕК Енерго можуть працювати на ринку допоміжних послуг об’єднаної енергосистеми України і надавати платні послуги оператору системи розподілу електроенергії», — йдеться у повідомленні.
Фахівці Добротвірської ТЕС з представниками НЕК «Укренерго» проводили промислові випробування, які підтвердили готовність енергоблоку № 8 та турбогенераторів № 5 і № 6 задовольнити вимоги енергоринку. Отриманий сертифікат підтверджує, що станція може надавати ручні резерви обсягом 26 МВт на завантаження та розвантаження для вторинного регулювання, і резерви заміщення обсягом 32 МВт на завантаження та розвантаження.
«Термінал» писав, ДТЕК запустив першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅г.