Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня

Фіксована ціна на електрику в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме до кінця літа.
Постанова уряду.
Таким чином, Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.
Це означає, що фіксована ціна на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме до кінця літа.
Документ був прийнятий з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСЗ.
Читайте в «Терміналі», Президент Володимир Зеленський заявив, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке, як очікується, відбудеться 30 липня, буде розглянуто питання тарифів для населення на електроенергію і газ.