ОГТСУ: Газпром під виглядом «оптимізації» вже почав демонтаж компресорних станцій

Газпром під виглядом «оптимізації» вже почав демонтаж компресорних станцій на території Росії, і у майбутньому може просто заявити про неможливість транзиту через Україну.

Про це сказав директор ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв’ю “Радіо НВ”.

“Йде оптимізація, тому що їм вже не потрібні такі потужності, вже було закрито кілька компресорних станцій на цьому шляху”, – сказав він.

За словами глави ОГТСУ, російський Газпром може демонтувати труби на території Росії, щоб у майбутньому не допустити можливості транзиту через Україну.

“Ми розглядаємо сценарій, що навіть якщо наша система буде працювати і ми залишимо якісь транзитні потужності, то фактично Газпром може сам демонтувати труби на своїй території, щоб теоретично не допустити можливості транзиту газу через Україну в майбутньому”, – додав директор Оператора ГТС.

Читайте в «Терміналі», спотова ціна газу в Європі встановила черговий рекорд з березня 2018 року на тлі нового подорожчання СПГ в Азії, а також зберігається повного спектру фундаментальних проблем ринку: низького рівня запасів у сховищах Європи і недостатніх поставок СПГ.