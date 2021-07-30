ОГТСУ: Газпром під виглядом «оптимізації» вже почав демонтаж компресорних станцій

Обновлено: Июль 30, 2021. Тэги: , , ,

ОГТСУ: Газпром під виглядом «оптимізації» вже почав демонтаж компресорних станцій

Газпром під виглядом «оптимізації» вже почав демонтаж компресорних станцій на території Росії, і у майбутньому може просто заявити про неможливість транзиту через Україну.

Про це сказав директор ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв’ю “Радіо НВ”.

“Йде оптимізація, тому що їм вже не потрібні такі потужності, вже було закрито кілька компресорних станцій на цьому шляху”, – сказав він.

За словами глави ОГТСУ, російський Газпром може демонтувати труби на території Росії, щоб у майбутньому не допустити можливості транзиту через Україну.

“Ми розглядаємо сценарій, що навіть якщо наша система буде працювати і ми залишимо якісь транзитні потужності, то фактично Газпром може сам демонтувати труби на своїй території, щоб теоретично не допустити можливості транзиту газу через Україну в майбутньому”, – додав директор Оператора ГТС.

Читайте в «Терміналі», спотова ціна газу в Європі встановила черговий рекорд з березня 2018 року на тлі нового подорожчання СПГ в Азії, а також зберігається повного спектру фундаментальних проблем ринку: низького рівня запасів у сховищах Європи і недостатніх поставок СПГ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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