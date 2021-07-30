Toyota і Panasonic планують знизити вартість батарей для електромобілів на 50%

Амбітну мету партнери виклали у новій стратегії, реалізація якої дозволить японським електромобілям та гібридам успішно конкурувати з аналогічними китайськими та південнокорейськими моделями.



Про це пишуть ЕлектроВєсті.

Випускатиме нові дешевші літій-іонні батареї спільне підприємство, в якому Toyota належить 51%, а Panasonic – 49%. Перший етап стратегії планують реалізувати вже у 2022 році, а до 2025 року – витрати на виробництво повинні бути знижені на 65-70%. На думку фахівців галузі, зробити це не вдасться, оскільки більша частина витрат (близько 60%) припадає на сировину (літій, кобальт), а ціни на неї безпосередньо залежать від попиту на електромобілі, популярність яких постійно зростає.

Решта 40% витрат – це розробки, виробництво та інвестиції у майбутні заводи, а в цій частині можливостей для скорочення витрат не так вже й багато. Цілком ймовірно, ставка робиться на збільшення обсягів. У 2020 році спільне підприємство Toyota-Panasonic випустило майже півтора мільйони батарей та планує встановити нові виробничі лінії. За попередніми розрахунками, це дозволить вже у перший рік додатково випустити 80 000 батарей. Надалі ця цифра буде рости.

Раніше «Термінал» писав, на Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювала зарядна станція для електромобілів. Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни.

