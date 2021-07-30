Toyota і Panasonic планують знизити вартість батарей для електромобілів на 50%

Обновлено: Июль 30, 2021. Тэги: , ,

Toyota і Panasonic планують знизити вартість батарей для електромобілів на 50%

Амбітну мету партнери виклали у новій стратегії, реалізація якої дозволить японським електромобілям та гібридам успішно конкурувати з аналогічними китайськими та південнокорейськими моделями.

Про це пишуть ЕлектроВєсті.

Випускатиме нові дешевші літій-іонні батареї спільне підприємство, в якому Toyota належить 51%, а Panasonic – 49%. Перший етап стратегії планують реалізувати вже у 2022 році, а до 2025 року – витрати на виробництво повинні бути знижені на 65-70%. На думку фахівців галузі, зробити це не вдасться, оскільки більша частина витрат (близько 60%) припадає на сировину (літій, кобальт), а ціни на неї безпосередньо залежать від попиту на електромобілі, популярність яких постійно зростає.

Решта 40% витрат – це розробки, виробництво та інвестиції у майбутні заводи, а в цій частині можливостей для скорочення витрат не так вже й багато. Цілком ймовірно, ставка робиться на збільшення обсягів. У 2020 році спільне підприємство Toyota-Panasonic випустило майже півтора мільйони батарей та планує встановити нові виробничі лінії. За попередніми розрахунками, це дозволить вже у перший рік додатково випустити 80 000 батарей. Надалі ця цифра буде рости.

Раніше «Термінал» писав, на Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювала зарядна станція для електромобілів. Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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