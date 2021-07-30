У Міненерго розглядають імпорт вугілля для опалювального сезону

Обновлено: Июль 30, 2021. Тэги: ,

У Міненерго розглядають імпорт вугілля для опалювального сезону

Забезпечити стабільне проходження майбутнього опалювального сезону Україна має намір за рахунок максимально можливого ​​власного видобутку вугілля, але у випадку його нестачі розглядає імпорт ресурсу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу в ході відкриття НАЕК «Енергоатом» під’їзних шляхів до ЦСВЯП, передає Інтерфакс-Україна.

«Насправді ми бачимо ті запаси, які є відповідно до затверджених графіків, і бачимо, за рахунок чого можна наростити. Ми орієнтовані на максимум видобутку в Україні. Де не буде вистачати, будемо імпортувати», – сказав глава Міненерго.

«Будемо вирішувати проблему. Немає таких проблем, які не можна було б вирішити», – підкреслив Галущенко.

При цьому він не став вказувати можливі обсяги імпорту.

«Не готовий назвати обсяги імпорту. Залежать від балансу власного видобутку», – зазначив він, додавши, що Україна розглядає можливість імпорту ресурсу з Польщі, ПАР, Казахстану.

Відповідаючи на питання про можливість імпорту вугілля з Російської Федерації, Галущенко зазначив: «З огляду на те, що ми маємо намір піти в автономний режим в рамках інтеграції з європейськими ринками, нас чекає багато сюрпризів. Не диверсії, це занадто. Але, думаю, будуть спроби максимально створити складності. Треба бути до цього готовими».

У зв’язку з цим, за словами глави Міненерго, розглядаються різні сценарії забезпечення стабільної роботи в автономному режимі: переглядається базовий і розробляється кризовий.

Що стосується планованого раніше перегляду графіка накопичення вугілля до опалювального сезону, міністр зазначив, що зараз ці підрахунки ведуться.

«Ми зараз проговорюємо ці цифри. Менше того, що було, не можна, але ми, безумовно, маємо можливість нарощувати і більше в залежності від того, як будуть розвиватися події. Наше завдання – щоб все працювало спокійно, і є розуміння того, що на майбутню зиму треба мати більші запаси. З урахуванням того, що входимо в автономний режим», – роз’яснив Галущенко.

За його словами, питання підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 були ключовими на засіданні Антикризового енергетичного штабу під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Ми обговорювали ті проблеми, які є, і мова йшла саме про те, що треба забезпечити спокійне проходження зими. В принципі, ми подивилися всі цифри, всі дані, обговорили всі з генерацією з точки зору того, щоб пройти сезон спокійно. Були присутні представники всіх як приватних, так і державних компаній», – зазначив міністр енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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