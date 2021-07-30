У Міненерго розглядають імпорт вугілля для опалювального сезону

Забезпечити стабільне проходження майбутнього опалювального сезону Україна має намір за рахунок максимально можливого ​​власного видобутку вугілля, але у випадку його нестачі розглядає імпорт ресурсу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу в ході відкриття НАЕК «Енергоатом» під’їзних шляхів до ЦСВЯП, передає Інтерфакс-Україна.

«Насправді ми бачимо ті запаси, які є відповідно до затверджених графіків, і бачимо, за рахунок чого можна наростити. Ми орієнтовані на максимум видобутку в Україні. Де не буде вистачати, будемо імпортувати», – сказав глава Міненерго.

«Будемо вирішувати проблему. Немає таких проблем, які не можна було б вирішити», – підкреслив Галущенко.

При цьому він не став вказувати можливі обсяги імпорту.

«Не готовий назвати обсяги імпорту. Залежать від балансу власного видобутку», – зазначив він, додавши, що Україна розглядає можливість імпорту ресурсу з Польщі, ПАР, Казахстану.

Відповідаючи на питання про можливість імпорту вугілля з Російської Федерації, Галущенко зазначив: «З огляду на те, що ми маємо намір піти в автономний режим в рамках інтеграції з європейськими ринками, нас чекає багато сюрпризів. Не диверсії, це занадто. Але, думаю, будуть спроби максимально створити складності. Треба бути до цього готовими».

У зв’язку з цим, за словами глави Міненерго, розглядаються різні сценарії забезпечення стабільної роботи в автономному режимі: переглядається базовий і розробляється кризовий.

Що стосується планованого раніше перегляду графіка накопичення вугілля до опалювального сезону, міністр зазначив, що зараз ці підрахунки ведуться.

«Ми зараз проговорюємо ці цифри. Менше того, що було, не можна, але ми, безумовно, маємо можливість нарощувати і більше в залежності від того, як будуть розвиватися події. Наше завдання – щоб все працювало спокійно, і є розуміння того, що на майбутню зиму треба мати більші запаси. З урахуванням того, що входимо в автономний режим», – роз’яснив Галущенко.

За його словами, питання підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 були ключовими на засіданні Антикризового енергетичного штабу під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Ми обговорювали ті проблеми, які є, і мова йшла саме про те, що треба забезпечити спокійне проходження зими. В принципі, ми подивилися всі цифри, всі дані, обговорили всі з генерацією з точки зору того, щоб пройти сезон спокійно. Були присутні представники всіх як приватних, так і державних компаній», – зазначив міністр енергетики.