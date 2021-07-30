Укренерго, МГУ та Оператор ринку передано під управління Міненерго

Кабінет міністрів прийняв розпорядження про передачу Міністерству енергетики повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі в статутних капіталах АТ «Магістральні газопроводи України» і ВАТ «НЕК «Укренерго».
Про це пише пресслужба уряду.
«Оскільки міністерство формує політику в сфері енергетики, передача цих повноважень сприятиме підвищенню ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи, інтеграції українського в європейський енергетичний ринок», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що міністерство продовжить впровадження кращих практик корпоративного управління в цих компаніях і забезпечить виконання своїх міжнародних зобов’язань.
«Остаточна передача відбудеться відповідно до дорожньої карти, наданої Енергетичним співтовариством», – підкреслили в Кабміні.
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