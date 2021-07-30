Введення в експлуатацію ЦСВЯП заощаджуватимемо Україні близько 200 млн доларів щороку — міністр енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у відкритті залізничної колії «Вільча – Янів», яка з’єднала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) із залізничною мережею України. У заходах також взяли участь перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, в.о. голови АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Повідомляє Міненерго.

Герман Галущенко наголосив на тому, що цей проєкт стосується не лише інфраструктури та енергетики. «Це про справжню незалежність, це про геополітику. Ми дійсно заощаджуватимемо близько 200 млн доларів щороку, які витрачалися на вивезення до Росії відпрацьованого ядерного палива», — наголосив Герман Галущенко.

Він зауважив, що невдовзі буде введено в експлуатацію власне Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, зведене у співпраці з американською компанією Holtec International.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом добудував залізничну колію до ЦСВЯП.