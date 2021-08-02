2 серпня в дрібному опті ціни мали тенденцію до зниження

2 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро знизилася на 0.11% (-3 коп/л) до 27.52 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилася на 0.1% (-2 коп/л) до 28.43 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті не змінилося в ціні — 25.16 грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 євро
|27.52
|-0.11
|0.49
|3.41
|Бензин А-95 євро
|28.43
|-0.08
|0.63
|3.27
|Дизельне пальне евро
|25.16
|-0.01
|1.28
|6.41
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