2021-08-02: На Одещині найбільше в Україні зросли ціни на зріджений газ

Обновлено: Август 02, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-08-02: На Одещині найбільше в Україні зросли ціни на зріджений газ

2 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Одеській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).
За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Одещина зайняла 9-те  місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,93 грн / л), Чернігівській (15,88 грн / л) і Сумській (16,02 грн / л)  областях.

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Підвищення середньої роздрібної ціни на газ в Одеській області за добу склало 0,22 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,61 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ на Одещині  за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

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Сьогоднішня ціна на 0,98 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була  6  липня 2021 р і становила 15,63 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії  області могли на заправках таких брендів:

  • SHELL (15.73)
  • Катрал (15.87)
  • Мустанг (15.99)
  • SUN OIL (15.99)
  • МАВЕКС ПЛЮС(16.25)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 15,69 грн / л. до максимальних 17,48 грн / л.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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