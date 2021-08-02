2021-08-02: На Одещині найбільше в Україні зросли ціни на зріджений газ

2 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Одеській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Одещина зайняла 9-те місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,93 грн / л), Чернігівській (15,88 грн / л) і Сумській (16,02 грн / л) областях.

Підвищення середньої роздрібної ціни на газ в Одеській області за добу склало 0,22 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,61 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ на Одещині за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 0,98 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 6 липня 2021 р і становила 15,63 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

SHELL (15.73)

Катрал (15.87)

Мустанг (15.99)

SUN OIL (15.99)

МАВЕКС ПЛЮС(16.25)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 15,69 грн / л. до максимальних 17,48 грн / л.