2021-08-02: Нафта коливається в цінах на тлі побоювання з приводу поширення коронавируса

Обновлено: Август 02, 2021. Тэги: , , , ,

2021-08-02: Нафта коливається в цінах на тлі побоювання з приводу поширення коронавируса

Нафта в ціні коливається.  Тиск на котирування надають побоювання з приводу поширення коронавируса на тлі повідомлень з приводу зростання числа заражень в Китаї і ряді регіонів Північно-Східної Азії.

Про це пише «Investing.com».

«За вихідні з’явилося більше розчаровують новин з приводу поширення штаму» дельта «, — сказала головний виконавчий директор Vanda Insights Вандана Харі, яку цитує S & P Global Platts.

«Особливо тривожним для нафтових ринків є зростання числа заражень в Китаї. Це другий за величиною споживач нафти в світі, і до сих пір протягом декількох місяців країні вдавалося утримувати ситуацію з COVID-19 під контролем», — зазначила експерт.

Локдауни були також оголошені в Австралії, Таїланді і на Філіппінах.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:29 мск у понеділок становить $ 74,69 за барель, що на $ 0,72 (0,95%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подорожчали на $ 0,31 (0,4%) — до $ 75,41 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу снізідась на $ 0,62 (0,84%) — до $ 73,33 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,33 (0,5%) — до $ 73,95 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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