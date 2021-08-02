2021-08-02: Нафта коливається в цінах на тлі побоювання з приводу поширення коронавируса

Нафта в ціні коливається. Тиск на котирування надають побоювання з приводу поширення коронавируса на тлі повідомлень з приводу зростання числа заражень в Китаї і ряді регіонів Північно-Східної Азії.



Про це пише «Investing.com».

«За вихідні з’явилося більше розчаровують новин з приводу поширення штаму» дельта «, — сказала головний виконавчий директор Vanda Insights Вандана Харі, яку цитує S & P Global Platts.

«Особливо тривожним для нафтових ринків є зростання числа заражень в Китаї. Це другий за величиною споживач нафти в світі, і до сих пір протягом декількох місяців країні вдавалося утримувати ситуацію з COVID-19 під контролем», — зазначила експерт.

Локдауни були також оголошені в Австралії, Таїланді і на Філіппінах.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:29 мск у понеділок становить $ 74,69 за барель, що на $ 0,72 (0,95%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подорожчали на $ 0,31 (0,4%) — до $ 75,41 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу снізідась на $ 0,62 (0,84%) — до $ 73,33 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,33 (0,5%) — до $ 73,95 за барель.