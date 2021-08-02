Газпром із 31 липня скоротив закачування в ПСГ Європи

Компанія «Газпром» з 31 липня скоротила закачування газу в підземні сховища в країнах Європи.
Про це свідчать дані порталу Gas Infrastructure Europe.
Закачування знизилася в найбільші сховища регіони, які використовується постачальником – Хайдах (Австрія), Реден (Німеччина) і Бергмеер (Нідерланди).
За даними на ранок 2 серпня, сховища, куди «Газпром» поставляє газ, заповнені на 20%, 9% і 16% відповідно.
За рахунок вихідних днів, коли промисловість не працює і вивільняються додаткові обсяги сировини, закачування газу в сховища зростає.
Нагадаємо, що в газових сховищах Європи зараз спостерігається гострий дефіцит газу. Ця ситуація після холодної зими ускладнилася дуже спекотним літом: відновлення запасів газу йде повільніше, ніж планувалося. Складнощі виникли ще й через дефіцит скрапленого природного газу (СПГ) на світовому ринку.
«Термінал» писав, Газпром під виглядом «оптимізації» вже почав демонтаж компресорних станцій на території Росії, і у майбутньому може просто заявити про неможливість транзиту через Україну.