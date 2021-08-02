Газпром не став бронювати додаткові потужності ГТС України і Польщі на четвертий квартал

Газпром не став бронювати на четвертий квартал додаткові потужності для транзиту газу через Україну, свідчать дані угорської торгової платформи RBP, а також додаткові потужності для транзиту через Польщу по газопроводу «Ямал-Європа», свідчать дані платформи GSA Platform.

Передає Прайм.

Всього на аукціоні в понеділок пропонувалося забронювати на четвертий квартал транзитні потужності через Україну в об’ємі 9,8 мільйона кубометрів газу на добу. Компанія також не стала бронювати потужності, запропоновані в тому ж обсязі на перші три квартали 2022 року.

Крім того, Газпром також не став бронювати потужності для транзиту через Польщу по газопроводу «Ямал-Європа» на наступні чотири квартали, свідчать дані.

Раніше Термінал писав, що Газпром під виглядом «оптимізації» вже почав демонтаж компресорних станцій — ОГТСУ.