У Газпромі прокоментували зміни об’єму газу в європейських ПСГ

Обновлено: Август 02, 2021. Тэги: , , ,

У Газпромі прокоментували зміни об’єму газу в європейських ПСГ

Об’єм активного газу в європейських ПСГ знаходиться на мінімальному для кінця липня значенні за багаторічний період спостережень, повідомляє Газпром.

Передає Прайм.

«За даними Gas Infrastructure Europe на 31 липня темп заповнення підземних газових сховищ ЄС і України напередодні останнього літнього місяця залишається вкрай низьким. В українських ПСГ наростає відставання по закачуванню від минулого року — воно вже досягло 5 мільярда кубометрів. У європейських ПСГ з відібраних в минулому сезоні 66 мільярдів кубометрів заповнено тільки 27,6 мільярда кубометрів. Відставання від рівня запасів на ту ж дату минулого року становить 27,9 мільярда кубометрів», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Німеччині, що володіє найбільшими потужностями зберігання в Європі, заповненість сховищ всього близько 50%. «Таким чином, зараз обсяг активного газу в європейських ПСГ знаходиться на мінімальному для кінця липня значенні за багаторічний період спостережень», — підсумовує Газпром.

Компанія також пояснює, що низькі темпи закачування в ПСГ Європи штовхають ціни вгору. Наприкінці липня контракти «на день вперед» досягли рубежу в 500 доларів за 1 тисячу кубометрів.

«У червні, спостерігаючи за спотовими цінами вище 360 доларів, ми задавалися питанням про перспективи вартості газу майбутньої зими. Зазвичай взимку газ дорожче, ніж влітку. В останні п’ять років співвідношення пікових цін в осінньо-зимовий період до липневих піків, наприклад, на NCG (газовий хаб в Баумгартені, Австрія), становить відповідно 151,7%, 473,7%, 118,5%, 140,2%, 493,5%», — відзначає компанія.

Раніше Термінал писав, що Газпром із 31 липня скоротив закачування в ПСГ Європи

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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