У Газпромі прокоментували зміни об’єму газу в європейських ПСГ

Об’єм активного газу в європейських ПСГ знаходиться на мінімальному для кінця липня значенні за багаторічний період спостережень, повідомляє Газпром.

Передає Прайм.

«За даними Gas Infrastructure Europe на 31 липня темп заповнення підземних газових сховищ ЄС і України напередодні останнього літнього місяця залишається вкрай низьким. В українських ПСГ наростає відставання по закачуванню від минулого року — воно вже досягло 5 мільярда кубометрів. У європейських ПСГ з відібраних в минулому сезоні 66 мільярдів кубометрів заповнено тільки 27,6 мільярда кубометрів. Відставання від рівня запасів на ту ж дату минулого року становить 27,9 мільярда кубометрів», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Німеччині, що володіє найбільшими потужностями зберігання в Європі, заповненість сховищ всього близько 50%. «Таким чином, зараз обсяг активного газу в європейських ПСГ знаходиться на мінімальному для кінця липня значенні за багаторічний період спостережень», — підсумовує Газпром.

Компанія також пояснює, що низькі темпи закачування в ПСГ Європи штовхають ціни вгору. Наприкінці липня контракти «на день вперед» досягли рубежу в 500 доларів за 1 тисячу кубометрів.

«У червні, спостерігаючи за спотовими цінами вище 360 доларів, ми задавалися питанням про перспективи вартості газу майбутньої зими. Зазвичай взимку газ дорожче, ніж влітку. В останні п’ять років співвідношення пікових цін в осінньо-зимовий період до липневих піків, наприклад, на NCG (газовий хаб в Баумгартені, Австрія), становить відповідно 151,7%, 473,7%, 118,5%, 140,2%, 493,5%», — відзначає компанія.

Раніше Термінал писав, що Газпром із 31 липня скоротив закачування в ПСГ Європи