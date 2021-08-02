Україна втратила близько 17 тис. км газорозподільних мереж — секретар РНБО

Україна за останній час втратила близько 17 тис. км газорозподільних мереж, що безпідставно опинилися у приватній власності, повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Передає Енергореформа.

«На жаль, маємо констатувати, що за останній час якимось дивним чином держава втратила 16 тис. 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. Ми не бачимо сьогодні підстав не займатися цим питанням, і маємо намір з’ясувати, як це сталося», – сказав він на брифінгу за результатами виїзного засідання РНБО в Краматорську 30 липня.

При цьому Данилов зазначив, що сегмент ринку розподілу газу відрізняється монопольним становищем однієї групи компаній, власником якої є бізнесмен Дмитро Фірташ, у зв’язку з чим РНБО дасть доручення Кабінету Міністрів перевірити їх діяльність.

«Одна з компаній володіє 70% облгазів. Це безпосередньо стосується пана Фірташа, щодо якого введені персональні санкції. Ми цим питанням теж будемо займатися. Рішенням РНБО дамо доручення Кабінету Міністрів перевіряти всі ці речі, щоб привести їх у відповідність чинному законодавству. І найголовніше, ми не допустимо, щоб хтось нас, як держава, шантажував і пересмикував платіжки», — вказав Данилов.

Раніше Термінал писав, що РНБО відстежує ситуацію на енергоринку – Данілов.