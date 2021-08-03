3 серпня в Харківській області на 1,25 грн підскочила ціна на СУГ

3 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.



Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Харківській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Харківщина зайняла останнє місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,93 грн / л), Чернігівській (15,91 грн / л) і Сумській (16,02 грн / л) областях.





Підвищення середньої роздрібної ціни на газ на Харківщині за добу склало 1,25 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 17,31 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,98 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 6 липня 2021 р і становила 15,63 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

Укргаздобыча (15.49)

U.GO (15.49)

SUN OIL (15.54)

TAT NEFT (15.69)

Хадо-Петрол (15.69)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 12,00грн / л. до максимальних 16,69 грн / л.