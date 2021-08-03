Ціни на нафту коливаються на тлі нових обмежень через штам «дельта»

Обновлено: Август 03, 2021. Тэги:

Ціни на нафту коливаються на тлі нових обмежень через штам «дельта»

Світові ціни на нафту коливаються  на тлі введення додаткових обмежень на пересування через поширення штаму COVID-19 «Дельта».

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Станом на 9:10 по Києву вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 72,84 за барель, що на $ 0,05 (0,07%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 71,2 за барель, що на $ 0,06 (0,08%) нижче підсумкового значення попередньої сесії.

На ринку нафти у вівторок вдень спостерігається негативна динаміка, оскільки нові спалахи коронавірусу в Азії призвели до введення додаткових обмежень на пересування, в зв’язку з чим попит на паливо падає.

За словами аналітиків CBA, які наводить газета Wall Street Journal, зростання числа випадків дуже заразного штаму Covid-19 «дельта» у всьому світі, ймовірно, залишиться серйозною проблемою для попиту на нафту.

«Обмеження мобільності, які ми спостерігаємо в деяких частинах Азії, особливо негативно позначаються на попиті на нафту, враховуючи, що дві третини світового споживання нафти пов’язані з транспортуванням», – додали експерти.

Автор:

(Всего статей: 18626)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: