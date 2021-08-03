Ціни на нафту коливаються на тлі нових обмежень через штам «дельта»

Світові ціни на нафту коливаються на тлі введення додаткових обмежень на пересування через поширення штаму COVID-19 «Дельта».

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Станом на 9:10 по Києву вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 72,84 за барель, що на $ 0,05 (0,07%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 71,2 за барель, що на $ 0,06 (0,08%) нижче підсумкового значення попередньої сесії.

На ринку нафти у вівторок вдень спостерігається негативна динаміка, оскільки нові спалахи коронавірусу в Азії призвели до введення додаткових обмежень на пересування, в зв’язку з чим попит на паливо падає.

За словами аналітиків CBA, які наводить газета Wall Street Journal, зростання числа випадків дуже заразного штаму Covid-19 «дельта» у всьому світі, ймовірно, залишиться серйозною проблемою для попиту на нафту.

«Обмеження мобільності, які ми спостерігаємо в деяких частинах Азії, особливо негативно позначаються на попиті на нафту, враховуючи, що дві третини світового споживання нафти пов’язані з транспортуванням», – додали експерти.