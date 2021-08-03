Нафтогаз достроково закачав 17 млрд куб газу

Нафтогаз достроково виконав план , який передбачав на середину жовтня закачати в підземні сховища газу (ПСГ) щонайменше 17 млрд кубометрів природного газу.

Про це пише пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Станом на 1 серпня у ПСГ вже зберігається більше 17 млрд кубометрів блакитного палива, що значно більше за показники на ту ж саму дату 2016-2019 років.

«Компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

За його словами, на сьогодні в українських газосховищах у режимі «митний склад» також зберігається 3,9 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

У Нафтогазі розраховують, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах, в Україні, а не за кордоном.

«Термінал» писав, в найближчі три роки: суттєвого зменшення котирувань на блакитне паливо очікувати не варто.

