Рубрика | Анонсы, газ, Компании

Нафтогаз достроково закачав 17 млрд куб газу

Обновлено: Август 03, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз достроково закачав 17 млрд куб газу
Нафтогаз  достроково виконав план , який передбачав на середину жовтня закачати в підземні сховища газу (ПСГ) щонайменше 17 млрд кубометрів природного газу.

Про це пише пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Станом на 1 серпня у ПСГ вже зберігається більше 17 млрд кубометрів блакитного палива, що значно більше за показники на ту ж саму дату 2016-2019 років.

«Компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

За його словами, на сьогодні в українських газосховищах у режимі «митний склад» також зберігається 3,9 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

У Нафтогазі розраховують, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах, в Україні, а не за кордоном.

«Термінал» писав,  в найближчі три роки: суттєвого зменшення котирувань на блакитне паливо очікувати не варто.

Автор:

(Всего статей: 18626)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: