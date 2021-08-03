Різкого підняття тарифів на електроенергію не буде — прес-секретар Президента України

В Україні не підніматимуть ціни для населення на постачання електроенергії. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров сьогодні, 3 липня, на брифінгу.

Передає ICTV.

За його словами, для багатьох підвищення цін на електроенергію не буде взагалі. Це рішення Ради нацбезпеки та оборони України, яке ухвалили на виїзному засіданні минулого тижня у Краматорську.

Зараз Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг опрацьовує рішення, якими мають бути вартість та система сплати послуг за надання електроенергії.

Читайте у Терміналі: РНБО відстежує ситуацію на енергоринку – Данілов.