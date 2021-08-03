В Ірані до 2022 року запрацює завод з опріснення сирої нафти

Проєкт заводу з опріснення сирої нафти на південному заході Ірану завершився більш ніж на 90% і, як очікується, буде введений в експлуатацію до 20 березня 2022 року.

Про це повідомив директор з проектування та будівництва Національної іранської південній нафтової компанії (NISOC) Ебрагімі Пірамун, пише АНГІ.

За його словами, проєкт складається з опріснювальної установки потужністю 20 тис. барелів на день і установки очищення від сірки на 42 тис. барелів сирої нафти, яка буде опріснювати нафту з родовища Кале Нар біля Андімешк, з провінції Хузестан.

Проєкт також включає будівництво 5,5 км ЛЕП і буріння свердловин для захоронення відходів, які вже завершені і готові до введення в експлуатацію.

«Будівельно-монтажні роботи по проекту були повністю виконані, і всі резервуари під тиском і атмосферним тиском, трубопроводи всередині заводу і сполучні лінії були завершені», — додав директор.

Також він повідомив, що, незважаючи на санкції, все необхідне обладнання для заводу, включаючи технологічні насоси, регулюючі клапани, зварювальний агрегат, дизельні генератори, силові трансформатори, теплообмінник, опріснювальний агрегат, скіммерний резервуар і буксировочную вишку, були надані і встановлені.

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