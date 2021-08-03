В Ірані до 2022 року запрацює завод з опріснення сирої нафти

Обновлено: Август 03, 2021. Тэги: , ,

В Ірані до 2022 року запрацює завод з опріснення сирої нафти

Проєкт заводу з опріснення сирої нафти на південному заході Ірану завершився більш ніж на 90% і, як очікується, буде введений в експлуатацію до 20 березня 2022 року.

Про це повідомив директор з проектування та будівництва Національної іранської південній нафтової компанії (NISOC) Ебрагімі Пірамун, пише АНГІ.

За його словами, проєкт складається з опріснювальної установки потужністю 20 тис. барелів на день і установки очищення від сірки на 42 тис. барелів сирої нафти, яка буде опріснювати нафту з родовища Кале Нар біля Андімешк, з провінції Хузестан.

Проєкт також включає будівництво 5,5 км ЛЕП і буріння свердловин для захоронення відходів, які вже завершені і готові до введення в експлуатацію.

«Будівельно-монтажні роботи по проекту були повністю виконані, і всі резервуари під тиском і атмосферним тиском, трубопроводи всередині заводу і сполучні лінії були завершені», — додав директор.

Також він повідомив, що, незважаючи на санкції, все необхідне обладнання для заводу, включаючи технологічні насоси, регулюючі клапани, зварювальний агрегат, дизельні генератори, силові трансформатори, теплообмінник, опріснювальний агрегат, скіммерний резервуар і буксировочную вишку, були надані і встановлені.

Читайте в «Терміналі», нафтохімічний завод з переробки природного газу в поліпропілен будується в іранській провінції Керманшах. Очікується, що завод розпочне роботу до 2024 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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