Вже цього місяця стартує велика приватизація — Шмигаль

У серпні стартує велика приватизація, від якої планують залучити до державного бюджету до 12 мільярдів гривень.

Про це написав у Телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Вже цього місяця стартує велика приватизація. Підготовку до аукціонів обговорили на нараді з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком та Міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим», — написав він.

Шмигаль зауважив, що у Фонді держмайна доповіли, що за підсумками 2020 року доходи від приватизації склали 2,25 млрд грн. Цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що сумарно більше, ніж за останні 5 років.

Також Шмигаль дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об’єктів для приватизації на 2022-2023 роки.

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