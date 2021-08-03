За результатами моніторингу, у 2020 році ГТСУ довела свою ефективність

Обновлено: Август 03, 2021. Тэги: ,

За результатами моніторингу, у 2020 році ГТСУ довела свою ефективність

Підготовлений Міненерго звіт за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природного газу у 2020 році показав ефективність роботи системи.

Результати свідчать про достатність запасів газу, надійність об’єктів і споруд ПСГ для сталого проходження осінньо-зимового періоду та безперебійного постачання газу споживачам, пише пресслужба Міненерго.

«Минулий осінньо-зимовий період засвідчив здатність газотранспортної системи України, повністю покривати загальні потреби України з джерел видобування, імпорту та відбору природного газу з газосховищ, зокрема, у період пікового споживання природного газу. Протягом 2020 року найбільшим піковим періодом, коли спостерігався найвищий попит на природний газ, був тридцятиденний період з 2 січня по 31 січня», — йдеться у повідомленні.

Основним джерелом природного газу, який застосовувався для покриття пікових періодів, був газ з підземних сховищ. Навіть у найбільш холодний період обсяги активного газу повністю забезпечили необхідний рівень відбору.

«За даними моніторингу, за рахунок власного видобування природного газу споживання покривалося на 65% (у 2019 році – 69%). У 2020 році видобування природного газу в Україні становило 20,23 млрд куб. м, при цьому загальне споживання природного газу становило 30,89 млрд куб. м.», — пише пресслужба.

Загальний обсяг імпортованого природного газу у 2020 році становив 15,84 млрд куб. м. Загалом для потреб України надходження природного газу за рахунок власного видобутку та імпорту склало 36,1 млрд куб м.
Важливим чинником забезпечення енергетичної безпеки стала диверсифікація джерел постачання природнього газу до України.

«Термінал» писав, українська газотранспортна система здатна успішно конкурувати з будь-якими альтернативними транспортними коридорами за умови чесного застосування вимог законодавства Європейського Союзу до російського «Газпрому».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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