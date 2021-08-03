За результатами моніторингу, у 2020 році ГТСУ довела свою ефективність

Підготовлений Міненерго звіт за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природного газу у 2020 році показав ефективність роботи системи.

Результати свідчать про достатність запасів газу, надійність об’єктів і споруд ПСГ для сталого проходження осінньо-зимового періоду та безперебійного постачання газу споживачам, пише пресслужба Міненерго.

«Минулий осінньо-зимовий період засвідчив здатність газотранспортної системи України, повністю покривати загальні потреби України з джерел видобування, імпорту та відбору природного газу з газосховищ, зокрема, у період пікового споживання природного газу. Протягом 2020 року найбільшим піковим періодом, коли спостерігався найвищий попит на природний газ, був тридцятиденний період з 2 січня по 31 січня», — йдеться у повідомленні.

Основним джерелом природного газу, який застосовувався для покриття пікових періодів, був газ з підземних сховищ. Навіть у найбільш холодний період обсяги активного газу повністю забезпечили необхідний рівень відбору.

«За даними моніторингу, за рахунок власного видобування природного газу споживання покривалося на 65% (у 2019 році – 69%). У 2020 році видобування природного газу в Україні становило 20,23 млрд куб. м, при цьому загальне споживання природного газу становило 30,89 млрд куб. м.», — пише пресслужба.

Загальний обсяг імпортованого природного газу у 2020 році становив 15,84 млрд куб. м. Загалом для потреб України надходження природного газу за рахунок власного видобутку та імпорту склало 36,1 млрд куб м.

Важливим чинником забезпечення енергетичної безпеки стала диверсифікація джерел постачання природнього газу до України.

«Термінал» писав, українська газотранспортна система здатна успішно конкурувати з будь-якими альтернативними транспортними коридорами за умови чесного застосування вимог законодавства Європейського Союзу до російського «Газпрому».