2021-07-04: нафта дорожчає на даних API по запасах в США

Нафта в середу вранці помірно дорожчає на даних Американського інституту нафти (API) по запасах сировини в США, свідчать дані торгів.

Запаси нафти знизилися на 879.000 барелів за тиждень, що завершився 30 липня. Запаси бензину впали на 5,8 мільйона барелів, в той час як запаси дистилятів скоротилися на 717.000 барелів, показали дані API.

Станом на 10:50 за Києвом ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,48% — до 72,76 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI подорожчали на 0,16% — до 70,67 долара за барель.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.