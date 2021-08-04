Дрібний опт 4 серпня мляво реагував на зміни на ринку пального

4 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася — 27.51 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день зросла на 0.1% (1 коп/л) до 28.43 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні — 25.12 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.51
|0.00
|-0.11
|2.93
|Бензин А-95 євро
|28.43
|0.05
|-0.05
|3.00
|Дизельне пальне евро
|25.12
|-0.09
|0.24
|5.86
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