На Херсонщині найбільше в країні подорожчав газ на АЗС

4 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.



Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Херсонській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Херсонщина зайняла 7-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,93 грн / л), Чернігівській (15,92 грн / л) і Сумській (16,02 грн / л) областях.



Підвищення середньої роздрібної ціни на газ на Херсонщині за добу склало 0,15 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,34 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,07 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 6 липня 2021 р і становила 15,27 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

Авантаж 7 (15.35)

OILTRANSIT (15.7)

SHELL (15.74)

Кворум(15.95)

ANP (16.28)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 15,35 грн / л. до максимальних 17,68 грн / л.

