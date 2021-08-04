Рубрика | Компании, Украина

Нафтогазу дозволено не платити в бюджет 72 млрд грн — рішення суду

Обновлено: Август 04, 2021. Тэги: , ,

Нафтогазу дозволено не платити в бюджет 72 млрд грн — рішення суду

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Держаудитслужби та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва. Той задовольнив позов «Нафтогазу» і скасував вимогу про необхідність усунення компанією порушень, які виявили за результатами ревізії фінансової діяльності. Таким чином, «Нафтогазу» дозволено не платити в бюджет 72 млрд грн.

Передає Обозреватель.

Про це йдеться в постанові суду. Так, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення.

«У свою чергу, вказані в апеляційній скарзі доводи відповідача не свідчать про наявність передбачених підстав для скасування рішення суду першої інстанції, зазначених вище висновків суду попередньої інстанції не спростовують та не дають підстав вважати, що судом першої інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права», – йдеться в постанові.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз стягнув понад 100 млн грн боргу з Дніпропетровськгазу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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