ОГТСУ протранзитував за перше півріччя 2021 року 21,8 млрд куб. м газу

Обновлено: Август 04, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ протранзитував за перше півріччя 2021 року 21,8 млрд куб. м газу

За шість місяців 2021 року  Оператор ГТС України  протранзитував  21,8 млрд куб. м газу, що на 9% більше, ніж передбачено поточною транзитною угодою.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Обсяг транспортування газу внутрішнім споживачам склав 15 млрд куб. м (+3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), а обсяги подачі газу в ГТС від видобувних компаній – 9,2 млрд куб. м (-4%).

Дохід ОГТСУ у I півріччі склав 28,8 млрд грн, а чистий прибуток – 5,6 млрд грн. Ключовим негативним чинником, що вплинув на результати у періоді, стала заборгованість учасників ринку газу за послуги його балансування та транспортування, яка складає понад 10 млрд грн. Здебільшого (91%) борг утворили приватні ОГРМ (обл- та міськгази), які відібрали значні обсяги газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) із системи магістральних газогонів. Треба зазначити, що ВТВ ОГРМ виріс на 93% порівняно з I півріччям 2020 року, а  їх сукупний борг перед компанією за послуги транспортування і балансування газу у періоді склав майже 9,8 млрд грн.

«Оператор ГТС України стабільно та надійно виконує свої зобов’язання перед державою. Попри рекордні 10 млрд боргів, які утворили гравці ринку природного газу, компанія завершила  I півріччя з прибутком 5,6 млрд грн. Результат міг би бути більше ніж вдвічі кращий, якби не заборгованість облгазів, – прокоментував гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Читайте у Терміналі: Додаткові транзитні потужності ГТС України в серпні незатребувані.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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