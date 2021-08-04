ОГТСУ протранзитував за перше півріччя 2021 року 21,8 млрд куб. м газу

За шість місяців 2021 року Оператор ГТС України протранзитував 21,8 млрд куб. м газу, що на 9% більше, ніж передбачено поточною транзитною угодою.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Обсяг транспортування газу внутрішнім споживачам склав 15 млрд куб. м (+3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), а обсяги подачі газу в ГТС від видобувних компаній – 9,2 млрд куб. м (-4%).

Дохід ОГТСУ у I півріччі склав 28,8 млрд грн, а чистий прибуток – 5,6 млрд грн. Ключовим негативним чинником, що вплинув на результати у періоді, стала заборгованість учасників ринку газу за послуги його балансування та транспортування, яка складає понад 10 млрд грн. Здебільшого (91%) борг утворили приватні ОГРМ (обл- та міськгази), які відібрали значні обсяги газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) із системи магістральних газогонів. Треба зазначити, що ВТВ ОГРМ виріс на 93% порівняно з I півріччям 2020 року, а їх сукупний борг перед компанією за послуги транспортування і балансування газу у періоді склав майже 9,8 млрд грн.

«Оператор ГТС України стабільно та надійно виконує свої зобов’язання перед державою. Попри рекордні 10 млрд боргів, які утворили гравці ринку природного газу, компанія завершила I півріччя з прибутком 5,6 млрд грн. Результат міг би бути більше ніж вдвічі кращий, якби не заборгованість облгазів, – прокоментував гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

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