УЕБ: ГарПок 6 серпня проведе на біржі «Зелений аукціон»

Обновлено: Август 04, 2021. Тэги: , , , ,

УЕБ: ГарПок 6 серпня проведе на біржі «Зелений аукціон»

Державне підприємство «Гарантований покупець» оголосило новий «зелений» аукціон з унікальними умовами – пропонується електрична енергія різних джерел походження.

Вперше такий товар можна буде придбати за результатами торгів, що відбудуться 6 серпня 2021 року на Українській енергетичній біржі.

«Покупцям пропонується декілька продуктів: базове навантаження та блочні заявки для окремих годин доби (08-18, 10-16 та 01‑13 години) з постачанням у вересні 2021 року. Гарантований покупець вперше виставляє на торги «зелену» електроенергію, яка вироблена окремо сонячними (позиція 1 та 2) вітровими (позиція 3) станціями, з біомаси та біогазу (позиція 4 та 5), а також з використанням гідроенергії, що вироблена лише мікро-, міні-та малими гідроелектростанціями (позиція 6)»,- йдеться у повідомленні.

Підприємство гарантує, що не менш як 90 % електричної енергії згенеровано з визначеного альтернативного джерела енергії. Запропонований аукціон – відповідь Гарантованого покупця на запит ринку. З цією ж метою під час торгів реалізація продуктів буде здійснюватись по одному лоту.

Читайте в «Терміналі», за підсумками першого півріччя 2021 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 60 млрд. грн. з урахуванням ПДВ.

 

Автор:

(Всего статей: 18637)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: