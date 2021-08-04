УЕБ: ГарПок 6 серпня проведе на біржі «Зелений аукціон»

Державне підприємство «Гарантований покупець» оголосило новий «зелений» аукціон з унікальними умовами – пропонується електрична енергія різних джерел походження.

Вперше такий товар можна буде придбати за результатами торгів, що відбудуться 6 серпня 2021 року на Українській енергетичній біржі.

«Покупцям пропонується декілька продуктів: базове навантаження та блочні заявки для окремих годин доби (08-18, 10-16 та 01‑13 години) з постачанням у вересні 2021 року. Гарантований покупець вперше виставляє на торги «зелену» електроенергію, яка вироблена окремо сонячними (позиція 1 та 2) вітровими (позиція 3) станціями, з біомаси та біогазу (позиція 4 та 5), а також з використанням гідроенергії, що вироблена лише мікро-, міні-та малими гідроелектростанціями (позиція 6)»,- йдеться у повідомленні.

Підприємство гарантує, що не менш як 90 % електричної енергії згенеровано з визначеного альтернативного джерела енергії. Запропонований аукціон – відповідь Гарантованого покупця на запит ринку. З цією ж метою під час торгів реалізація продуктів буде здійснюватись по одному лоту.

Читайте в «Терміналі», за підсумками першого півріччя 2021 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 60 млрд. грн. з урахуванням ПДВ.